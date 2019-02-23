İşte CHP’li belediye Avcılar'da çöp dağları
Avcılar Belediyesi’nde 2 aylık ücret alacakları olduğu halde kendilerine 1000 TL ödendiğini öne süren işçiler, dün çöp toplamayarak protesto yürüyüşü yaptı.
İşçiler, saat 10.00’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde toplanarak, Avcılar Belediyesi önüne kadar yürüdü. ‘’Direne, direne kazanacağız”, “İşçiler burada, başkan nerede” başta olmak üzere çeşitli sloganlar atan işçiler zaman zaman düdük çalarak, alkışlarla yönetimi protesto etti.
SOKAKLARI PİS KOKU BASTI
Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, 2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini, buna karşılık bir türlü ücretlerin düzenli ödenmediğini söyledi. Sokakta kalan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular saçmaya başladı. Sağlıksız bir ortamın oluştuğu Avcılar’da kent sakinleri çöplerin bir an önce toplanmasını bekliyor.
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