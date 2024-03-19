İşte MHP'nin yeni kadrosu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 75 üyeli MYK'ya 43 yeni isim aldı. MYK'ya yeni giren 43 kişinin arasında 8 milletvekili var. Bunlar Vahit Kayrıcı, Levent Uysal, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Ekrem Gökay Yüksel, Muhammed Levent Bülbül, Konur Alp Koçak, Yücel Bulut ve Fevzi Zırhlıoğlu.

YENİ 4 KADIN ÜYE

Yeni Şafak'ın haberine göre, MHP'de önceki dönem milletvekilliği yapmış 4 isim de MYK'da yer aldı. TBMM eski İdari Amiri Erkan Haberal, akademisyen Zuhal Topçu ve iş insanı Hasan Kalyoncu yer aldı. Bartın eski Belediye Başkanı Cemal Akın da kendisine MYK'da buldu. Yeni isimler arasında akademisyenler dikkat çekti. Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Doç. Dr. Özer Karakayacı kadroda yer aldı. Yeni MYK üyeleri arasında 4 kadın üye de var. Bunlar Zuhal Topçu, iş insanı Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı ve eski Konya Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan.

Esma Özdaşlı, Zuhal Topçu, İlyas Topsakal.

YÖNETİMDE EN GENÇ

Ülkü Ocakları'ndan üst düzey yöneticiler de MYK'da kendisine yer buldu. Genel Başkan Yardımcısı Avukat Abdulaziz Sekban ve Timur Şerif Şaşmaz yer aldı. Listedeki en genç isim ise 1994 doğumlu MHP Ankara il eski yöneticisi Utkucan Yıldırım oldu. Listede Vanlı iş insanı Necdet Öztürkçü, Mimar Hayri Bulut da yer alırken en dikkat çeken isimlerden biri Devlet Bahçeli'nin antika araba koleksiyonundan araç hediye ettiği iş insanı Mahmut Cüneyt Göz oldu.