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Politika

İYİ Parti'de istifa depremi! 300 kişi partiden ayrılma kararı aldı

İYİ Parti Malatya il ve ilçe teşkilatlarından 300 kişi, istifa ettiklerini açıkladı.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 19:11 - Güncelleme:
İYİ Parti'de istifa depremi! 300 kişi partiden ayrılma kararı aldı
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Malatya'da 300 kişi İYİ Parti'den istifa etti. Konuya dair Sümer Park'ta basın açıklaması yapan İYİ Parti kurucu üyelerinden Hacı Kalkan, tepkilerinin genel merkeze olduğunu söyledi.

Diğer bir partili Turan Çatal ise istifaların bir öyküsünün bulunduğunu kaydederek, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yapılan hataların tüm uyarılarına rağmen devam ettirilmesinin, istifalarında etkili olduğunu belirtti.

Çatal, herhangi bir siyasi partiye katılma noktasında ise şimdilik bir çalışmalarının bulunmadığını söyledi.

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