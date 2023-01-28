İYİ Parti'den HDP itirafı: Kapanırsa bize oy verecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj göndermesinin ardından, İYİ Parti'den yeni bir HDP itirafı geldi.

Millet İttifakı üyelerinin HDP ile yakınlaşması dikkat çekerken, ittifakta sözde ittifak içinde yer almayan HDP ile temaslar devam ediyor. Son olarak, Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener yaptığı konuşmada çözüm süreci vaadinde bulundu.

Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.

İYİ PARTİLİ FAKIBABA'DAN HDP İTİRAFI

Akşener'in ardından, İYİ Partililerden de HDP konusunda açıklamalar geldi. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin soruyu cevaplandıran, Meral Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İnşallah kapanmaz HDP. Şayet kapandığı takdirde Millet İttifakına yöneleceğini düşünüyorum" itirafında bulundu.