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Politika

İyon Denizi'nde Türkiye korkusu! Martzoukos: Güçlerimizi batıya kaydırmalıyız

Arnavutluk ve Kosova'nın Bayraktar TB2 satın alması Yunanistan'da korkuya neden oldu. Türkiye'nin İyon Denizi'nde varlığını güçlendirdiğini söyleyen emekli koramiral Martzoukos, bölgede planların değişmesi nedeniyle bazı Yunan kuvvetlerin Yunanistan'ın batısına kaydırılmasının muhtemel olduğunu belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'in Yunan kuvvetlerden mahrum kalacağını kaydeden Martzoukos, TCG Anadolu'nun yıkıcı bir faktör olacağını söyledi.

Star Gazetesi25 Aralık 2022 Pazar 10:49 - Güncelleme:
İyon Denizi'nde Türkiye korkusu! Martzoukos: Güçlerimizi batıya kaydırmalıyız
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Arnavutluk ve Kosova'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA/İHA satın alması Yunanistan'da derin bir endişeye neden oldu. Yunan basını, "TB2'ler Balkanlarda Yunanistan'ı ne kadar etkileyebilir?" sorusunu tartışmaya açtı.

Yunan basınına konuşan emekli koramiral Vassilis Martzoukos, Türkiye'nin Arnavutluk'un Avlona ve Durres kentinde donanmalar inşa ettiğini iddia etti.

Martzoukos, Türkiye'nin İyon Denizi'ne kuvvet konuşlandırmayı başarması durumunda planların otomatik olarak değişeceğini ve hatta önlem olarak bazı Yunan kuvvetlerin bu bölgeye kaydırılacağını söyledi.

MARTZOUKOS: GÜÇLERİMİZİ İYON DENİZİ'NE KAYDIRMALIYIZ

Bu muhtemel senaryo karşısında Ege ve Doğu Akdeniz'in Yunan kuvvetlerden mahrum kalacağını vurgulayan emekli amiral, "Bölgede Türk ve Arnavut kuvvetleri varken oyun değişiyor. Buna Türkiye'nin Libya'nın Misrata kentinde inşa ettiği deniz üssünü ve oradaki hava üssünü de eklersek, anlayacağınız üzere İyon Denizi kuzeyden ve güneyden kuşatılmış durumda. Ve manzara değişiyor. Bunu Türkler tarafından "stratejik bir kuşatma" olarak nitelendirirdim. Yani bizi ilgilendirecek tek şey güçlerimizi böleceğimiz birçok alan olması" dedi.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'ya dikkati çeken Martzoukos, "Buna TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak insansız savaş uçakları da eklenecek. Kriz veya savaş döneminde yıkıcı bir faktör olacak. Bir de Yunanistan'ın batısında, dilerseniz Güney Kıbrıs'ın güneyinde "Anadolu" varsa, yukarıda bahsettiğimiz kuşatma fikri hakkında bir düşünün" ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

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