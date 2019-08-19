Japonya FETÖ’yü görmezden geliyor 

Bu tarihi derinliğin ekonomik, siyasal ve kültürel bir bağlama dönüştürülmesi gerektiğini belirten Mercan, “Yoksa anlamını kaybeder, yeni nesiller de bu tarihi ayrıntıları sadece güzel bir anı olarak hatırlar” diye konuştu.

FETÖ İLLEGAL YAPILANMADIR

“Japonya’da FETÖ tehdidi konusunda Japon muhataplarımızdan arzu ettiğimiz iş birliği beklentilerimizin karşılandığını söyleyemeyiz” diyen Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan “Bu konuda en üst düzeyden sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Sadece Türkiye değil, Japonya için de hem bir terör örgütü hem de illegal bir yapılanma olduğunu ısrarla söylüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Üst düzey temaslarda bu konudaki tehditleri dile getirdiklerini vurgulayan Mercan, şunları kaydetti:

YAKINDA ANLAYACAKLAR

Şibuya’da büyükelçiliğimize yakın bir yerde bir devlet okulunda kursları ve sınıfları vardı, bunlar kapatıldı. Ancak bunun ötesinde tahminen 3 özel okulları var. Daha fazla iş birliği beklediğimizi söylemem lazım. Sadece Türkiye değil, Japonya için de hem bir terör örgütü hem de illegal bir yapılanma olduğunu ısrarla söylüyoruz. Ümit ediyoruz ki Japon muhataplarımız bunu yakın zamanda anlayacaktır. Beklentimiz, Japonya’da FETÖ varlığının ortadan kalkmasıdır.

KADIN ÜNİVERSİTESİ