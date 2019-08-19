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Japonya FETÖ’yü görmezden geliyor 

Türkiye-Japonya ilişkilerine dikkat çeken Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, iki ülke arasında tarihi dostluk ve birliktelik olduğuna dikkati çeken Mercan, 130 yıla dayanan bu ilişkide iki ülke ve halkının karşılıklı sevgi ve saygıyla zor günlerinde birbirlerinin imdadına yetiştiğini söyledi.

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Bu tarihi derinliğin ekonomik, siyasal ve kültürel bir bağlama dönüştürülmesi gerektiğini belirten Mercan, “Yoksa anlamını kaybeder, yeni nesiller de bu tarihi ayrıntıları sadece güzel bir anı olarak hatırlar” diye konuştu.      

FETÖ İLLEGAL YAPILANMADIR 

“Japonya’da FETÖ tehdidi konusunda Japon muhataplarımızdan arzu ettiğimiz iş birliği beklentilerimizin karşılandığını söyleyemeyiz” diyen Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan “Bu konuda en üst düzeyden sürekli girişimlerde bulunuyoruz. Sadece Türkiye değil, Japonya için de hem bir terör örgütü hem de illegal bir yapılanma olduğunu ısrarla söylüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Üst düzey temaslarda bu konudaki tehditleri dile getirdiklerini vurgulayan Mercan, şunları kaydetti:

YAKINDA ANLAYACAKLAR

 Şibuya’da büyükelçiliğimize yakın bir yerde bir devlet okulunda kursları ve sınıfları vardı, bunlar kapatıldı. Ancak bunun ötesinde tahminen 3 özel okulları var. Daha fazla iş birliği beklediğimizi söylemem lazım. Sadece Türkiye değil, Japonya için de hem bir terör örgütü hem de illegal bir yapılanma olduğunu ısrarla söylüyoruz. Ümit ediyoruz ki Japon muhataplarımız bunu yakın zamanda anlayacaktır. Beklentimiz, Japonya’da FETÖ varlığının ortadan kalkmasıdır. 

KADIN ÜNİVERSİTESİ

Japonya’da kadın üniversitelerinin bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını belirten Mercan, yıllardır günün belli saatlerine dek ülkede tren ve metrolarda kadınların ayrı vagonlarda seyahat ettiğini söyledi. “Japonların kendi geleneklerinin bir sonucu ortaya çıkan kadın figürü ile erkek figürünün toplumda daha fazla etkili ve yararlı olabilmesi  için kuruldu” diyen Mercan şu değerlendirmede bulundu: ‘Kadınları nasıl eğitir, kadınları bir yerden bir yere nasıl endişesiz taşırım’ bu fikirle ortaya çıkmış. İdeolojik bakmak yanlış. Bu üniversiteler ihtiyaçtan kurulmuş. Kadın üniversitesine gidip ders verdim. Tıp, mühendislik, sanat, edebiyat bölümleri var. Kadın üniversitelerine gitmek zorunlu değil. 

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’da gördüğü manzaradan etkilenerek verdiği talimat sonrası YÖK, Türkiye’nin ilk ‘kadın üniversitesi’ için düğmeye basmıştı.

 

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