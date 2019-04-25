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Jetler PKK’lılara ölüm yağdırdı

Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehadet şerbeti içen dört kahraman Mehmetçik’in kanı yerde kalmadı. Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi’ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG’li terörist, havadan imha edildi.

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Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi’ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG’li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Seriberi Üs Bölgesi’ne bir grup PKK/YPG’li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nca icra edilen hava harekâtında, Türk savaş uçakları belirlenen hedefleri nokta atışıyla vurdu. 19 Nisan’da piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı’nın şehit olduğu bölgede bir grup terörist etkisiz hale getirildi. 

20 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ 

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı’nın naaşları memleketlerine uğurlandığı sırada silah arkadaşları da şehitler için operasyondaydı. Çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 teröristin etkisiz hale getirilmişti.

Dağ komandoları göz kamaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından dağ komandolarının zor şartlar altındaki eğitimleriyle ilgili fotoğraflar paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Komando İhtisas Kursiyerleri, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında en zor şartlarda icra edilen eğitim ve tatbikatlarına başarıyla devam ediyor” denildi. 

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

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