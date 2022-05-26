İstanbul, Atatürk Havalimanı'nında tarihi bir etkinliğe hazırlanıyor. 1 milyon kişinin katılması beklenen bu tarihi kutlamada, dünyanın üçüncü en büyük şehir parkına da ilk fidan dikilecek ve İstanbul Fethinin 569. yıldönümü anlamlı bir etkinlikle kutlanacak. Sabah Gazetesi, birçok sürprizin yeralacağı bu kutlamanın detaylarını ve Türkiye'nin gündemini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile konuştu.

İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamalarından başlıklar:

KILIÇDAROĞLU YİNE FETÖ'DEN SUFLE ALIYOR

Kılıçdaroğlu'nun Salı akşamı 22'de yapacağım dediği açıklama hiç hükmündedir. Bunu dün gece kendi taraftarları da sosyal medyada söylemiştir. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yurtdışındaki sivil toplum ve yardımlaşma faaliyetinden hazımsızlık duymaktadır.

Bu hazımsızlığın nedenini bilmiyorum. Uluslararası güçler ona sufle mi veriyor, FETÖ'nün sözcülüğüne mi soyunuyor, Kandil'in sesini mi dillendiriyor bunu anlayamıyorum. Bunların hepsi de olabilir.

MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYOR

Türkiye'nin iki güzide sivil toplum kuruluşumuz gayet açık bir şekilde yurtdışında okuyan öğrencilerimize eğitim ve konaklama konusunda destek veriyor. Bunu da ABD'de bir vakıf kurarak yapıyor. Bununla ilgili tüm bilgi ve belgeler açık kaynaklarda mevcut. Neden bundan rahatsız oluyorsun? Kılıçdaroğlu insanların aklıyla alay ediyor. Sürekli kendisini tekzip ediyor. Halkın da bunu görmediğini zannediyor. Şimdi de FETÖ'cülerin ağzıyla "kaçacaksınız" diyor. Erdoğan'a kaçacaksın diyenlerin hepsi kaçtı.

TARİHİ ETKİNLİKTE BİRÇOK SÜRPRİZ VAR

İstanbul, 29 Mayıs Pazar günü Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı verecek. Pazar günü, Türkiye'nin değil dünyanın sayılı şehir parklarından birine ilk fidanı dikeceğiz. Hem de İstanbul'un Fetih günü olan 29 Mayıs coşkusu yaşanacak. 569 yıl sonra aynı coşku ile fethi kutlayacağız. Oradan iftiracılara ve yalancılara, Türkiye'den kaçma sevdasında olanların gerçekte kim olduğunu da haykıracağız.

Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla mili irade, eser ve doğa düşmanlarına gerçekleri yüzlerine vuracağımız bir program olacak. Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın organize ettiği bu tarihi etkinlikte İstanbulluları birçok güzel sürpriz bekliyor. AK Partili olsun olmasın tüm Türkiye ve doğa sevdalılarını Pazar günü dünyanın en büyük ve en güzel bahçesinin açılışına bekliyoruz.

GERÇEK DOĞA DÜŞMANI CHP'DİR

Muhalefette bir doğa hassasiyeti yok. Erdoğan düşmanlığını yüzünden güzel olan her şeye düşman olmak var. Kılıçdaroğlu 2018 yılında çıkıp "Atatürk Havalimanı'nı şehir parkı yapmak benim projemdi, AK Parti çaldı" diyor. 5 sene sonra tam tersini söylüyor.

Pazar günü ilk fidanı dikiyoruz, hala utanmadan buraya AVM yapılacak, rezidans yapılacak diyorlar. İstanbul'da yeşil katlimı yapan CHP'li Büyükşehir belediyesidir. Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı Kaftancıoğlu, isim üzerinden Atatürk'ü suiistimal etmeye çalışıyor. Bunların doğa ve Atatürk hassasiyetleri de sahtedir.

İSTANBUL TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞKANI

CHP 3 yıldır İstanbul'u yönetiyor. Siyasetçilerin karnesini millet verir. Biz her gün sokakta parti ayrımı gözetmeksizin İstanbullularla beraberiz. Millet, İmamoğlu dönemini İstanbul'un en kötü dönemi olarak görüyor. Ortak kanaat bu. CHP'li de AK Partili de böyle düşünüyor. İstanbul tarihi böyle bir beceriksiz yönetim görmemiştir. 60 bin konut sözü verdiler. Ortada konut göremiyoruz. Ulaşım sorununun geldiği nokta ortada.

İBB'NİN "YAPTIRMIYORLAR" YALANI

Şimdi her herde "İBB meclisinde AK Parti bizi çalıştırmıyor" diyorlar. AK Partili meclis üyelerinin İmamoğlu'na iş yaptırmama gücü olsaydı 14 bin kişinin sorgusuz sualsiz işten kovulmasını engellerdi. Ama seçim vaadine rağmen 14 bin kişiyi kapıdışarı ettiler ve biz buna engel olamadık. CHP'li meclis üyeleri AK Parti'nin meclis gündemine taşıdığı dosyaların yüzde 30'una hayır demiş. AK Partili üyeler ise CHP'nin gündeme getirdiği konuların sadece yüzde ikisine hayır demiş. Merkezi yönetimden İstanbul'un aldığı pay da artmış. Kimse becerisizliklerini ve başarısızlıklarını "bize iş yaptırmıyorlar" bahanesinin arkasına saklamasın.

İMAMOĞLU MİSAFİR BAŞKAN GİBİ DAVRANIYOR

İmamoğlu'nun bedeni burada ama kendisi İstanbul'da değil. Adeta bir misafir başkan gibi davranıyor. Biz kimsenin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgilenmeyiz. Ama vatandaşın size verdiği görevi hakkaniyetle yerine getirmelisiniz. İstanbul'da size verilen sorumluluk hiçbir kariyer planına heba edilmeyecek kadar önemlidir. Aklınız burada olmazsa kar yağdığında balıkçıya, sel olduğunda kayak yapmaya gidersiniz. İstanbul bu kadar geriye gitmemişti. İstanbul hiç bu kadar kısır ve projesiz bir dönem daha yaşamamıştı. Boğazlarda 6 tane köprü yapıldı. Bir tanesi de CHP'ye nasip olmadı. CHP nasipsiz bir partidir.

Pazar günü dünyanın en güzel milet bahçesinin ilk fidanını dikeceğiz ve o güzel mekanda İstanbullularla birlikte kahvemizi yudumlayacağız.