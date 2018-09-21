Kahramanlar unutulmadı

Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesindeki Arakanlı Müslümanlar için Türkiye’den 4 sivil toplum örgütü Myanmar’dan kaçan Arakanlılar için bambudan evler yaptı. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Deniz Feneri Derneği, Memur-Sen ve MÜSİAD iş birliğiyle Myanmar’daki Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı Kutupalong kampında yapılan bu evler muson yağmurlarına karşı dayanıklı halde inşa edildi. Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda şehit olan 52 kahramanın anısına yapılan bu evlerin her birinin kapısına askerlerin künyelerinin olduğu tabela asıldı. Evlerin 31’i tamamlanarak hak sahiplerine verilirken, 21 ev ise kısa süre içerisinde Arakanlı Müslümanlara teslim edilecek.

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem “Vatanımız, milletimiz için canlarını veren kahraman şehitlerimiz unutmadık, unutmayacağız. Harekat esnasında vatan için canlarını ortaya koyan 52 şehidimiz adına Bangladeş Kutupalong kampında anılarını yaşatmak için bambu ağacından kahramanlarımız adına, Arakanlı kardeşlerimize ev yaptırdık” dedi.