Kamu kurumlarının KDK’ye uyma oranı yüzde 75’e ulaştı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen “İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık” ana temalı 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’nın açılışında, hukukun da devletin de insanın bu dünyada var olduğu dönemle yaşıt olduğunu söyledi. Şentop, en az iki insanın bulunduğu bir yerde mutlaka hukukun, siyasi otorite anlamında mutlaka devletin var olduğunu belirtti.