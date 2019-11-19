Kamu kurumlarının KDK’ye uyma oranı yüzde 75’e ulaştı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen “İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık” ana temalı 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’nın açılışında, hukukun da devletin de insanın bu dünyada var olduğu dönemle yaşıt olduğunu söyledi. Şentop, en az iki insanın bulunduğu bir yerde mutlaka hukukun, siyasi otorite anlamında mutlaka devletin var olduğunu belirtti.
TÜRKİYE’DEKİNDEN DAHA DÜŞÜK
‘Kamu Denetçiliği Kurumu 6 yılını geride bıraktı’ diyen Şentop şunları söyledi: “Bu süre içerisindeki uygulamalar, özellikle son 3 yılda büyük bir gayretle sürdürülen çalışmalar kurumun kalıcı ve etkili bir kurum haline gelmesini sağlamıştır. Başlangıçta Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarına, kamu kurumlarının uyma oranı yüzde 20’lerde iken bu oran bugün yüzde 75’lere ulaşmıştır. Bugünkü oran kurumun uzun yıllar var olduğu Batı ülkelerindeki oranlardan da yüksektir. Batı ülkelerindeki oranları, ortalamayı arttıran bilhassa İskandinav ülkelerindeki yüksek orandır. Yoksa birçok Batı ülkesinde oran Türkiye’dekinden daha düşüktür.”
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