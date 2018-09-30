Kanlı talimat Mehmet Gezer'den

11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlama Türkiye’yi yasa boğdu. Suriye istihbaratından emir alan maşalar 53 vatandaşımızı katletti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bin 951 gün sonra Türkiye sınırdan yaklaşık 80 kilometre ötedeki Suriye’nin Lazkiye kentinde film gibi bir operasyon ile Reyhanlı saldırısının faili terörist Yusuf Nazik’i Türkiye’ye getirilmişti. Reyhanlı’daki saldırıya ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan ve hakkında tutuklama kararı verilen Nazik’in mahkemede verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı.

TEKNEYLE GELDİ

İfadesinde terörist Nazik, saldırı talimatını Mehmet Gezer’den aldığını, olayların merkezinde Gezer’le birlikte Suriye istihbaratında görev yapan ‘Hacı’ kod adlı Muhammet Ali isminde yüzbaşının olduğunu söyledi. Saldırıda kullanılan bombaların üç çuvalını bir tekneyle kaçakçılık malları arasında Türkiye’ye Cengiz Sertel ve Ercan Bayat adlı kişilerle taşıdığını kabul eden Yusuf Nazik, bombaları Samara sahiline Mehmet Gezer’in 6-7 adamıyla birlikte getirdiğini iddia etti.

Reyhanlı davasında 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Nasır Şenocak’a saldırı için 30 bin dolar gönderdiğini de kabul eden Nazik’e, davanın sanıkları tek tek soruldu. Nazik, sanıklardan birçoğunu tanımadığını, tanıdığını söylediği İlhan Küçükdüveki’nin Antakya’da telefonculuk yaptığını, Suriyeli Muhammet Ali’nin taksici olduğunu söyledi. Nazik’in teşhis ettiği 24 isimden 14’ünün saldırı ile alakalı olduğu, bunların sekizinin de firari olduğu belirlendi. Savcılık firari zanlılar için yakalama kararı çıkardı. Öte yandan, yakalama kararı çıkarılan 51 yaşındaki Türkiye vatandaşı Mehmet Gezer, 2016 Nisan’ında yakalandığı Karadağ’dan ABD’ye iade edilmişti.