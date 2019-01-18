FETÖ'cü Kanter bu kez de Trump’tan medet umdu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen’e bağlılık yemini eden ve soy ismini Gülen olarak değiştiren firari FETÖ’cü Enes Kanter, terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ’ye verdikleri destekle bilinen senatörlerin kapısını aşındırmasının ardından bu kez de ABD Başkanı Donald Trump’a seslendi.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan FETÖ’cü Kanter, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Interpol’den kırmızı bülten başvurusunda bulunulmasının ardından ABD Başkanı Trump’a “Türkiye’deki insan hakları konusunda daha fazla konuş” diye seslendi.

Senato ve ABD basınının ardından Türkiye aleyhinde yürüttüğü propagandayı bu kez de Reuters’ta sürdüren Kanter, Türkiye’de insanların hapishanelerde işkenceyle öldürüldüğü yalanını ortaya attı.

ABD Kongresindeki birçok Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörle konuşabildiğini fakat henüz Trump yönetiminden kimseyle bir araya gelemediğini söyleyen Kanter, ABD Başkanı Trump’la “Türkiye’deki insan haklarını konuşmak isterim.” dedi.