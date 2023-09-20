Karabağ'da ateşkes... Aliyev: Gerekli dersi verdik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Aliyev'in açıklamasından satır başları:

Azerbaycan düşmanı layıkıyla cezalandırmıştır.

Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı

Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi

Karabağ'daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi

Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi" ifadelerini kullanarak, "10 Kasım 2020'de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ'dan çekmedi

Ne yazık ki karşı taraf ateşkese tam uymadı ve ateşkesten sonra da bizim mevzilerimizi hedef aldı. Ancak biz sözümüzü tuttuk

Artık yasadışı Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkarılması çalışmalarına başlanılmıştır

Bugünün dönüş noktası cuntacıların teslim olmasıdır ve Karabağ'daki insanlar için yeni bir şans ortaya çıkıyor

Ermenistan'dan bu süreç boyunca dün ve bugün beklenmedik bir şekilde siyasi irade gözlemledik. Biz bunu olumlu değerlendiriyoruz

Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur. Bize karşı asılsız suçlamalarda bulunanlar bizim yakamızı bıraksın

