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  • Karahocagil: Savunma sanayi bütçesi 5.5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktı
Politika

Karahocagil: Savunma sanayi bütçesi 5.5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktı

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, savunma sanayisi projelerinin bütçesinin 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktığını belirtti.

AA25 Ekim 2022 Salı 13:31 - Güncelleme:
Karahocagil: Savunma sanayi bütçesi 5.5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktı
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Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hiçbir zaman savaş yanlısı bir ülke olmadığını, vatanı ile bölgesinde istikrar ve güvenin sağlanması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerde ortaya koyduğu çabanın, bu durumun en açık örneklerinden biri olduğunu ifade eden Karahocagil, zulmü alkışlamayacaklarını, zalimlerden yana olmayacaklarını vurguladı.

AK Parti iktidarlarında savunma sanayinde yürütülen çalışmaları anlatan Karahocagil, savunma sanayisi gelişmiş ülkelerin aynı zamanda küresel siyasette de söz sahibi olduğuna dikkati çekti. Karahocagil, "AK Parti hükümeti olarak her alanda olduğu gibi hava, kara, deniz savunma sistemleriyle füzelerle, zırhlı ve diğer pek çok teknolojik araçla savunma sanayisi alanında milli ve yerli yeniliklerin peşindeyiz. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknolojik şirket sayımız 6'ya ulaştı. Türkiye, 62 savunma sanayisi projesinden 750'nin üzerinde projeye imza atmış. Savunma sanayisi projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktı." diye konuştu.

Türkiye'nin istikbal ve istiklali için kara, deniz ve hava savunmasından asla taviz vermeyeceklerini, ülke sınırlarının içinde ve dışında fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin işini kolaylaştıracaklarını dile getiren Karahocagil, terör örgütlerine ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermek isteyecek her türlü yapıya göz açtırmayacak nice projelere imza atacaklarını belirtti.

  • AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil
  • Savunma sanayi
  • Bütçe

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