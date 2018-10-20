‘Kaşıkçı Konsoloslukta öldü’

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nikah işlemleri için 2 Ekim’de konsolosluğa girip bir daha haber alınamamasından 18 gün sonra Suudi Arabistan’dan itiraf geldi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada Kaşıkçı’nın bina içindeki arbedede öldüğü ve olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu. Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri’nin görevden alındığı ifade edilen açıklamada Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğu belirtildi. Öte yandan Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı. Komitenin başında ise Prens Muhammed bin Selman olacak. Prens Selman, olayın ardından Kaşıkçı’nın konsolosluktan sağ salim çıktığını savunmuştu. Selman, Bloomberg’e verdiği demeçte, “Bildiğim kadarıyla (Kaşıkçı) içeriye girdikten birkaç dakika, belki de bir saat sonra geri çıktı. Emin değilim” açıklamasında bulunmuştu.

Konsolosluk çalışanları ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada if.ade almaya başladı. Aralarında konsolosluk şoförü ile teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 20 Türk çalışan tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi.