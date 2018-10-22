Kaşıkçı olayı heryönüyle aydınlatılmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit ederken, FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği konusunu ele aldı. İki lider, Münbiç konusundaki yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, İdlib mutabakatının önemini vurguladı. Erdoğan ve Trump, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması hususunda da mutabık kaldı.
BAKANLAR DA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Pompeo, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda ele aldığı konuların takibi için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.