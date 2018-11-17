Kaşıkçı’ya gıyabi cenaze namazı
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Mekke, Medine, İstanbul Fatih Camii, Ankara Kocatepe Camii ve Endonezya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Medine’deki Mescid-i Nebevi’de kılınan gıyabi cenaze namazına oğlu Salah Kaşıkçı da katıldı. Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaçıkçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için sabah namazını müteakip Medine’deki Mescid-i Nebevi’de, cuma namazının ardından da Mekke’deki Mescid-i Haram’da gıyabi cenaze namazları kılınacağını ifade etti.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Kaşıkçı için Mescid-i Nebevi’de sabah namazına müteakip kılınan cenaze namazında Salah da bulundu. Salah Kaşıkçı, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine’deki Mescid-i Nebevi’de, cuma namazının ardından da Mekke’deki Mescid-i Haram’da gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Salah daha önce yaptığı açıklamada da babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde’deki evinde kabul edileceğini belirtmişti. Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi ArabistanBaşsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan’ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad’da dün düzenlediği basın toplantısının ardından yapıldı. Suudi Sözcü Şelan basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşarak, “Kaşıkçı’nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı” demişti. Kaşıkçı’yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri’nin verdiğini, öldürme talimatının ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, “Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi” ifadesini kullanmıştı.
İSTANBUL VE ANKARA
Kaşıkçı için Fatih Camisi’nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camisi’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Kaşıkçı’nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katıldı. Ankara Kocatepe Camisi’nde de, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Burada gıyabi cenaze namazı kılınan Cemal Kaşıkçı için dua edildi. Kaşıkçı için Kocatepe Camisi’nin yanı sıra birçok şehirde de gıyabi cenaze namazı kılındı.
ENDONEZYA’DA DA KILINDI
Endonezya’da Cakarta’nın doğusundaki Ebu Bekir Sıddık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından açıklama yapan Şeyh Yusuf Abdul Gani, Kaşıkçı’nın insafsız bir şekilde öldürüldüğünü belirterek, Kaşıkçı için dua ettiklerini dile getirdi.
AB’DEN KAŞIKÇI İÇİN ADALET ÇAĞRISI
Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin sağlanması çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, ABD’nin gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudi Arabistanlıya yaptırım kararının ardından AB’den benzer bir adım gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, birlik yetkililerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutumunu en başından beri net şekilde ortaya koyduğunu hatırlattı. AB’nin Suudi Arabistan’a “şeffaf ve güvenilir” bir soruşturma yürütmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Kocijancic, tüm detayların ortaya çıkarılması ve suçluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Kocijancic, AB’nin kimseden “intikam almaya” çalışmadığını belirterek, “Kaşıkçı cinayetinde adalet sağlanmalı. Tüm uluslararası toplumun da beklentisi bu yönde” diye konuştu. AB’nin bu yönde uluslararası ortaklarıyla çalışmalar sürdürdüğüne işaret eden Kocijancic, “Aynı zamanda böyle bir cinayetin tekrar işlenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.
SUUDİ ARABİSTAN ABD’DEN BUNU HİÇ BEKLEMİYORDU
YENİ YAPTIRI İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR
New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ile Indiana Senatörü Cumhuriyetçi Young’ın öncülüğünde hazırlanan tasarıya, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Susan Collins ile Demokrat senatörler Jack Reed ve Jeanne Shaheen de destek verdi. Tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Menendez, ABD yönetiminin Kaşıkçı suikastiyle ilgili olarak 17 Suudi yetkiliye getirdiği yaptırım kararının yeterli olmadığını ve bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.
ŞEFFAF YAPILMALI
Menendez, “Kaşıkçı cinayetine ilişkin şeffaf ve kabul edilebilir bir soruşturma yapılmalıdır. Bu tasarı ile Kongre, hesap verebilirlik ve insan haklarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi. Suudi Arabistan’ın Yemen’de sürdürdüğü savaşa da değinen Menendez, “Kongre, Yemen’de çatışmaların acil olarak durdurulmasını talep etmektedir” çağrısında bulundu.
ZORUNLU YAPTIRIM
Söz konusu yasa tasarısı, ABD’nin Yemen’deki Suudi savaş uçaklarına yakıt vermesini yasaklarken, Yemen’e insani yardım girişini engelleyenlere de yaptırım öngörüyor. Ayrıca Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu tüm kişilere zorunlu yaptırımlar getiren tasarı, Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerinin rapor olarak Kongreye sunulmasını da talep ediyor. Daha önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump’a bir mektup göndererek, Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında ‘Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası’ kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.
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