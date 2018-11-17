Kaşıkçı’ya gıyabi cenaze namazı

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Medine’deki Mescid-i Nebevi’de kılınan gıyabi cenaze namazına oğlu Salah Kaşıkçı da katıldı. Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaçıkçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için sabah namazını müteakip Medine’deki Mescid-i Nebevi’de, cuma namazının ardından da Mekke’deki Mescid-i Haram’da gıyabi cenaze namazları kılınacağını ifade etti.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Kaşıkçı için Mescid-i Nebevi’de sabah namazına müteakip kılınan cenaze namazında Salah da bulundu. Salah Kaşıkçı, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine’deki Mescid-i Nebevi’de, cuma namazının ardından da Mekke’deki Mescid-i Haram’da gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Salah daha önce yaptığı açıklamada da babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde’deki evinde kabul edileceğini belirtmişti. Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi ArabistanBaşsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan’ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad’da dün düzenlediği basın toplantısının ardından yapıldı. Suudi Sözcü Şelan basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaşarak, “Kaşıkçı’nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı” demişti. Kaşıkçı’yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri’nin verdiğini, öldürme talimatının ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, “Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi” ifadesini kullanmıştı.

İSTANBUL VE ANKARA

Kaşıkçı için Fatih Camisi’nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Camisi’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Kaşıkçı’nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katıldı. Ankara Kocatepe Camisi’nde de, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Burada gıyabi cenaze namazı kılınan Cemal Kaşıkçı için dua edildi. Kaşıkçı için Kocatepe Camisi’nin yanı sıra birçok şehirde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

ENDONEZYA’DA DA KILINDI

Endonezya’da Cakarta’nın doğusundaki Ebu Bekir Sıddık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından açıklama yapan Şeyh Yusuf Abdul Gani, Kaşıkçı’nın insafsız bir şekilde öldürüldüğünü belirterek, Kaşıkçı için dua ettiklerini dile getirdi.

AB’DEN KAŞIKÇI İÇİN ADALET ÇAĞRISI