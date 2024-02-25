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  • Katil İsrail için hesap vakti! Türkiye'nin, UAD'deki sözlü sunumunu yapacak isim belli oldu
Politika

Katil İsrail için hesap vakti! Türkiye'nin, UAD'deki sözlü sunumunu yapacak isim belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin yarın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) sözlü sunum yapacağını belirtti.

AA25 Şubat 2024 Pazar 10:31 - Güncelleme:
Katil İsrail için hesap vakti! Türkiye'nin, UAD'deki sözlü sunumunu yapacak isim belli oldu
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Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 30 Aralık 2022'de aldığı kararla, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ve ilhak uygulamaları, Kudüs'ün nüfus yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda UAD'de görüş talep ettiğini hatırlattı.

Bu sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitlerin ortaya konulmuş olacağını kaydeden Keçeli, Türkiye dahil 57 ülke ve uluslararası örgütün UAD'ye yazılı katkı sunduğunu ifade etti.

Keçeli, Türkiye'nin, UAD'deki sözlü sunumunun da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız tarafından yarın yapılacağını açıkladı.

  • Türkiye
  • Uluslararası Adalet Divanı
  • Ahmet Yıldız

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