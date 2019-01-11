'Katil PYD/YPG ciğerin yansın'

Terör örgütü YPG/PKK’nın bölgelerini işgal edip, burada yaptığı zulüm nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyeli Kürt aile, çareyi Türkiye’ye gelmekte buldu. Suriye’de savaş ve teröristlerin yaşattığı kötü günleri unutmaları için yıllardır Türkiye’de en iyi şekilde misafir edilen aileler, topraklarının PYD-YPG/PKK’dan temizleneceği günün hayalini kuruyor. Suriye’de büyük acılara tanıklık eden ve iki oğlu genç yaşta terör örgütü tarafından katledilen Suriyeli Kürtlerden 58 yaşındaki Meryem Şeyhani, torunlarıyla Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kiraladıkları evde yaşamlarını sürdürüyor.

HER ŞEYİNİ ALDILAR

Şeyhani, önceden Kamışlı’nın varlıklı ailelerinden biri olduklarını belirterek, ev ve arazilerinin yanı sıra fırın işleterek yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi. Savaşın başlamasının ardından hayatlarının kabusa döndüğünü anlatan Şeyhani “Farklı yerlerde savaştan kaçarak Kamışlı’ya gelen insanlara yardım etmeye çalışıyorduk. Onlara üç katlı evimizi tahsis ettik ama bundan sonra güçlenmeye başlayan YPG/PKK, kendilerinden olmadıkları için evi alıp insanları sokağa attı. Onlara karşı çıkanları ise hapsetti. Ama biz yine onların emrine girmedik, araçlarımızı, ev ve iş yerlerimizi aldılar. Bunun üzerine biz de ÖSO kontrolündeki Rasulayn’a kaçtık” dedi.

OĞULLARI ŞEHİT OLDU

Meryem Şeyhani, daha sonra terör örgütünün Rasulayn’a saldırması üzerine oğulları Taha ve Muayyed’in onlara karşı savaştığını dile getirerek, evlatlarının bir süre sonra şehit olduğunu aktardı. Terör örgütü PYD-YPG/PKK’nın Rasulayn’ı işgal etmesi üzerine Türkiye’ye geçtiklerini anımsatan acılı anne, şöyle devam etti: Oğullarım, canlarım gitti. Günde bir kere değil bin defa ölüyorum. Benim ciğerim nasıl yandıysa Allah onlarınkini de yaksın. Onların (PYD-YPG/PKK) Kürtlükle alakaları yok, aksine onlar bize zulmettiler. Biz de Kürdüz ama terörist değiliz. Teröristler Kamışlı ve Rasulayn’da taş üstünde taş bırakmadı. Allah’tan ve Türkiye’den başka kimsemiz yok. Topraklarımızı bunlardan temizlesinler, evimize dönmek istiyoruz. Orada hem Arap hem Kürtlere büyük zulüm yaptılar. Biz her şeyden önce Müslümanız. Özellikle dindar insanlara çok kötülük ettiler. Bunu başka kimse yapmaz.”