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'Kenti birlikte yöneteceğiz'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Başkanvekili Celal Adan’a devrettikten sonra Yüksek Hızlı Tren ile mega şehre geldi.

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Yıldırım, Pendik’e varışında ilk sözü “İstanbul’a beraber yöneteceğiz” oldu. Yıldırım, dün ilk iş olarak  TBMM Başkanlığı makamında devir teslimi gerçekleştirdi. 7 ay aylık Meclis başkanlığı dönemini değerlendiren Yıldırım, görevi “Türkiye’nin beka mücadelesinde gençliğinde bedel ödemiş” Celal Adan’a teslim ettiğini söyledi. 

YHT İLE YOLCULUK

Meclis’ten uğurlanan Yıldırım, daha sonra eşi Semiha Yıldırım, kızı Büşra Köylübay, torunları Elif ve Ali Köylübay ile Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul’a gitti. Yıldırım, tren yolculuğunda Eryaman’dan Polatlı’ya kadar kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, seçime 39 gün kaldığını ve her gün her ilçede program yapacaklarını, gerek gittikleri ilçeler, gerekse İstanbul’un genelini ilgilendiren projeleri bütün İstanbullularla paylaşacaklarını söyledi. Torunlarına trende canlarının sıkılıp sıkılmadığını soran Yıldırım, torunu Elif’e beyanatını vermesini söyledi. Elif ise “Dedenden ne istiyorsun” sorusuna, “Lol bebek istiyorum. Okula  da gitmeyelim. 15 tatil 2 yıl, yaz tatili de 3 yıl olsun” şeklinde cevap verdi. Yıldırım’ın torunu Ali ise Erzincan’a gitmek istediğini söyledi.Yıldırım daha sonra İstanbul Pendik Garı’nda da soruları cevapladı. 39 gün içerisinde bütün ilçeleri ziyaret edeceğini belirten Yıldırım, “İstanbullularla buluşacağız. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız. İstanbul’u İstanbullularla birlikte yöneteceğiz” dedi. Yıldırım daha sonra Eyüpsultan’a geçti. 

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