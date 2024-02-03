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Politika

Keşir: 5,5 milyonu aşan kadın üyesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın hareketiyiz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin, 5,5 milyonu aşan kadın üyesi ve 500 bini aşan aktif kadın gönüllüsüyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın hareketi olduğunu söyledi.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Keşir: 5,5 milyonu aşan kadın üyesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın hareketiyiz
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AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanlığınca Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde "Mahalle Başkanları Buluşması" programı düzenlendi.

Programda konuşan Keşir, AK Parti'nin aynı zamanda bir kadın hareketi olduğunu belirterek, "5,5 milyonu aşan kadın üyesi ve 500 bini aşan aktif kadın gönüllüsüyle Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın hareketiyiz." dedi.

Keşir, 17 seçim geçirdiklerini hatırlatarak, "Bu seçimlerde kadın ve erkek seçmenin oylarına bakıldığında, AK Parti'ye yüzde 4 ila 6 arasında kadınlar daha çok oy veriyor. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız kadınlar ve gençlerle yola çıktı. Böyle bir ekip çalışması, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasi harekette yok." ifadelerini kullandı.

Ayşe Keşir, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, en büyük icraatlarından birinin kadınlara eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında fırsat eşitliği tanıması olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 2002 yılında, kız çocuklarının sadece yüzde 13'ünün üniversiteye gidebildiğini hatırlatan Keşir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Niye? Çünkü yasaklar vardı. Her yerde üniversite yoktu. Bugün üniversite öğrencilerinin yarısı kız ve yarısı erkek. Tıpkı hayatın içinde olduğu gibi. Kız çocukları vaktinde ikna odalarında korkutulurken, okullara alınmazken, bugün üniversitelerde yarı yarıya kız ve erkek öğrenciler var. AK Parti'nin bütün yaptıklarını bir kenara koyun. Sadece kadınlar için sağladığı bu eşit fırsat, hayatın eşit bireyi, toplumun eşit bireyi, vatandaşı olmak, bir 20 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından gitmek için çok önemli bir neden olduğunu düşünüyorum."

Daha sonra AK Parti'nin kentteki yeni mahalle başkanlarına rozetleri takıldı.

Programa, AK Parti Düzce Belediye Başkanı ve adayı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partinin il ve ilçe kadın kolları ile mahalle başkanları katıldı.

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