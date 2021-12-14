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Politika

Kılıçdaroğlu engelli ressamı bile yalana alet etti

Kılıçdaroğlu, engelli Muhammed Yalçın'ın babasının iş istediği Altındağ Belediye Başkanı Balcı'nın “Bez verelim, masaları silsin” dediğini iddia etti. Balcı, iddiayı yalanladı: Muhammed kardeşimizin ailesinin bugüne kadar bizden bir talebi olmadı. Kılıçdaroğlu'ndan düzeltme bekliyoruz.

14 Aralık 2021 Salı 08:40 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 08:40
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sözcü gazetesine verdiği röportajda yer alan "Ankara Hacı Bayram'da yaşayan engelli Ressam Muhammed Yalçın'ın ailesinin belediyeden iş istediği, belediyenin de 'Bir bez verelim, masaları silsin' şeklinde cevap verdiği" iddiayla Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan yanıt geldi. Balcı'nın, resmi Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun iddialarının asılsız olduğu belirtilerek üzüntü duyulduğu ifade edildi. Ressam Muhammed Yalçın'ın ailesinin belediyeden iş istemi olmadığı duyuruldu. Bu iddia ile ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "düzeltme yapmaya" çağrıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

BİZDEN İŞ TALEBİ OLMADI

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözü gazetesine bizimle ilgili asılsız iddialarda bulunması hepimizi derinden üzmüştür. Sn. Kılıçdaroğlu söz konusu röportajda Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşayan engelli kardeşimiz Ressam Muhammed Yalçın'ın ailesinin Muhammed için bizden iş istediğini ve bizim de 'Bir bez verelim masaları silsin' cevabını verdiğimizi dile getirmiş. Muhammed kardeşimizin ailesinin bugüne kadar bizden herhangi bir yardım ve iş talebi olmamıştır. Muhammed bizim ve tüm Ankaralıların çok sevdiği ve değer verdiğimiz bir kardeşimizdir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bizleri tanıyan herkes iddia edilen iffadeyi asla kullanmayacağımızı bilir."

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