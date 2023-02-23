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Politika

Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Ekşi bozguncuları da savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrası asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynaması nedeniyle erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'e sahip çıktı.

23 Şubat 2023 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Ekşi bozguncuları da savundu
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Türkiye, 17 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti. Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın etti. Burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bu seferberliği gölgede bırakmak isteyenler, felaketin ilk gününden itibaren sosyal medyada provokasyon amaçlı çok sayıda paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine ilgili birimler harekete geçti. Asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi. 21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.

EKŞİ SÖZLÜK'E SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Ekşi Sözlük'ün engellenmesine tepki gösterdi. "Twitter'ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağrılarını duyamadım." diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Twitter'ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek!

Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Bu yaptıkları 'ekşi' bir şey!

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