Kılıçdaroğlu'na İnce'den ayar: Van'da HDP'li, Trabzon'da ülkücü...

Diyarbakır'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tartışmalara değinen İnce, "Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsan bizimle beraber olacaksın diyorsun. Ortama göre konuşuyorsun. Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun. İzmir'e gidince Atatürkçü, Konya'da muhafazakar, Van'a gidiyorsun HDP'li oluyorsun. Böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız" ifadelerine yer verdi

"DEMİRTAŞ İÇİN SEN EVET OYU VERMEDİN Mİ?"

CHP liderinin, "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin" cümlesine tepki gösteren İnce, "Bir kişiyi ben serbest bırakırım demek doğru değil. Biz, ne tutuklatırız ne de serbest bırakırız. Bu, bizim görevimiz değil, mahkemelerin görevi. Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi" dedi.

"TRABZON'DA ÜLKÜCÜ, KONYA'DA MUHAFAZAKAR, VAN'DA HDP'Lİ"

İnce sözlerinin devamında, "Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsan bize geleceksin, ortama göre konuşuyorsun, Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya'ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van'a gidip HDP'li oluyorsun böyle siyaset olmaz." diye konuştu.