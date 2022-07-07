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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül taktiği! Bir sağdan bir soldan

15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan eski askeri öğrenciyle geçen hafta görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu kez Ergenekon ve Balyoz davalarından tutuklanan emekli Tümamiral Kutluk'u ziyaret etti.

Akşam Gazetesi7 Temmuz 2022 Perşembe 08:28 - Güncelleme:
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15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan bir askeri okul öğrencisini FETÖ'nün bombaladığı Meclis'te geçen hafta kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün de Balyoz ve Ergenekon davalarından yargılanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyarete gitti.

Kılıçdaroğlu, Balyoz davası nedeniyle yaklaşık 4 yıl Silivri Cezaevi'nde yatan Kutluk'u Ankara'daki evinde ziyaret etti.

'BEN TERÖRİST DİYEMEM'

Çetinkaya'nın annesi Melek Çekinkaya, YouTube'dan FETÖ elebaşı için şunları söylemişti: "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için teröristtir diyemem. Benim bu cemaatten, arkadaşlarım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum."

MECLİS'TE KABUL ETMİŞTİ

Darbe girişiminden sonra tutuklanan askeri okul öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya, mahkeme kararıyla tahliye edildikten sonra, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi bombaladığı Gazi Meclis'e gitmişti. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP'li Turan Aydoğan ve CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile görüşen Çetinkaya ve ailesini son olarak Kılıçdaroğlu kabul etmişti.

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