Altılı Masa'nın 12. toplantısında ilk kez aday ismi gündeme geldi. Masada 5 parti CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu isminde hemfikir olurken, İYİ Parti çekimser kaldı. Yayınlanan ortak kararda ise adayın 13. toplantıda 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DİRENİŞE RAĞMEN FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE

Dünkü toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programında ilginç bir yer vardı. Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosuna gidip fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu'nun seçime yönelik kampanya fotoğraflarını çektirdiği ifade edildi. CHP'li medya bunun önemli olduğunun altını çiziyor. Öte yandan bu adım İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mesaj olarak algılandı.

SADECE AKŞENER PAYLAŞMADI

Öte yandan 6'lı masanın 5 ortağı, imzaladıkları bildiriyi kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bildiriyi paylaşmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Birlik beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." İfadeleriyle paylaşımda bulundu.