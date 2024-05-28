Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Özel ve İmamoğlu'na yaylım ateşi

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu, değişimcilere yüklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kendisini sırtından hançerlediğini" ima eden Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise 14-28 Mayıs seçimlerinden önce başka, sonra başka konuştuğunu söyledi.

Katıldığı KRT canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ofis açmasına yönelik tepkileri ise "Duyduğum en saçma eleştirilerden biri" sözleriyle yorumladı. Kurultaydan sonra kendisinin bir köşede oturmasını isteyenlerin olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Niye oturacağım? Kemal Kılıçdaroğlu yeri geldiğinde tartışmak, yeri geldiğinde önderlik yapmak durumundadır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında şu sözler ön plana çıktı:

BANA 'ADAY OL' DEDİLER: Kamuoyunda vefasızlığa uğradığım yönünde bir algı var. Vefa, kader birliği yapmaktır. Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, "İlla sen cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar sonra tam tersini konuşursa siz ne dersiniz? Cumhurbaşkanı adayı olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Parti böyle karar aldı. Düne kadar bana "Aday ol" diyen siz değil miydiniz? Bana PM'de, MYK'da "Aday olacaksın" diyorlardı. Özgür Bey de dâhil, herkes dahil.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: Sağduyulu olarak parti içinde oturup tartışmak varken niçin seçimden sonra birdenbire değişim tartışması patlıyor? Ben hançerlendim diye boşuna demedim. Partide en büyük değişimi yapan benim. Toplumun her kesimiyle bağlantı kurduk. Sivas'ın ötesine geçtik.

YETER ARTIK: Kılıçdaroğlu seçim sürecinde tek başına mücadele etti. Beni eleştirenlere söylüyorum. Siz neredeydiniz? Yüzde 48 oy aldık. İnsaf denen bir şey var. Hep içimize attık. Yeter artık.

Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı