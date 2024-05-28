İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1684
  • EURO
    35,0763
  • ALTIN
    2432.61
  • BIST100
    10657
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Özel ve İmamoğlu'na yaylım ateşi
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Özel ve İmamoğlu'na yaylım ateşi

CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. İmamoğlu'nun 'kendisini sırtından hançerlediğini' söyleyen Kılıçdaroğlu, Özel'in ise 14-28 Mayıs seçimlerinden önce başka, sonra başka konuştuğunu açıkladı.

28 Mayıs 2024 Salı 07:35 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Özel ve İmamoğlu'na yaylım ateşi
ABONE OL

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu, değişimcilere yüklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kendisini sırtından hançerlediğini" ima eden Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise 14-28 Mayıs seçimlerinden önce başka, sonra başka konuştuğunu söyledi.

Katıldığı KRT canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ofis açmasına yönelik tepkileri ise "Duyduğum en saçma eleştirilerden biri" sözleriyle yorumladı. Kurultaydan sonra kendisinin bir köşede oturmasını isteyenlerin olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Niye oturacağım? Kemal Kılıçdaroğlu yeri geldiğinde tartışmak, yeri geldiğinde önderlik yapmak durumundadır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında şu sözler ön plana çıktı:

BANA 'ADAY OL' DEDİLER: Kamuoyunda vefasızlığa uğradığım yönünde bir algı var. Vefa, kader birliği yapmaktır. Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, "İlla sen cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar sonra tam tersini konuşursa siz ne dersiniz? Cumhurbaşkanı adayı olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Parti böyle karar aldı. Düne kadar bana "Aday ol" diyen siz değil miydiniz? Bana PM'de, MYK'da "Aday olacaksın" diyorlardı. Özgür Bey de dâhil, herkes dahil.

İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: Sağduyulu olarak parti içinde oturup tartışmak varken niçin seçimden sonra birdenbire değişim tartışması patlıyor? Ben hançerlendim diye boşuna demedim. Partide en büyük değişimi yapan benim. Toplumun her kesimiyle bağlantı kurduk. Sivas'ın ötesine geçtik.

YETER ARTIK: Kılıçdaroğlu seçim sürecinde tek başına mücadele etti. Beni eleştirenlere söylüyorum. Siz neredeydiniz? Yüzde 48 oy aldık. İnsaf denen bir şey var. Hep içimize attık. Yeter artık.

Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.