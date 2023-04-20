CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, ABD medyasına konuştu. Sık sık tartışılan açıklamalar yapan Çeviköz, 6'lı koalisyonun ABD'yle ilişkilere tam bağlı olduğunu söyledi. S-400'ler konusuna da değinen Çeviköz, ABD'yi tatmin edecek bir yol bulacaklarını belirtti.

ÇEVİKÖZ: ABD İLE KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASINA TAM BAĞLIYIZ

Çeviköz, ABD medyasına verdiği röportajda, 6'lı koalisyonun ABD ile ilişkileri düzelteceğini söyledi. Çeviköz, "Seçim sonrası yeni iktidar döneminde iç politikadaki demokratikleşme süreci ve yeni dış politika vizyonuyla beraber, Türkiye-ABD ilişkilerinin de daha fazla açılımlara ve ufka sahip olacağına inanıyoruz." dedi. Çeviköz, daha sonra ise ABD ile 6'lı koalisyon arasındaki ilişkilere değinerek, "6'lı masa ABD ile koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasına tam bağlıdır" ifadelerini kullandı.

"S-400'LER İÇİN ABD'Yİ TATMİN EDECEK BİR YOL BULACAĞIZ"

Türkiye'nin hava savunma gücünü artırmak için kendi özgür iradesi ile satın aldığı S-400'lere ABD tepki göstermişti. ABD, Türkiye'nin kendi kararını vermesine izin vermek istemezken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, S-400 konusunda kararlı bir tutum sergileyerek ABD'ye rest çekmişti. Çeviköz'e bu da soruldu. Çeviköz, "Elbette Türkiye bunları bir kenara atmayacaktır; çünkü parasını ödedik ve sistemi kurduk." dedi. Sonra ise ABD'yi tatmin etmenin peşine düştü.

Çeviköz, "Türkiye'nin F-35 projesine yeniden dahil olmasının ya da ABD ile savunma sanayii işbirliğini ilerletmesinin önündeki en büyük engellerden birinin Ruslardan S-400 alımı olduğunu biliyoruz. Anladığım kadarıyla; gelecekteki hükümet bu soruna bir çözüm bulmaya istekli olacaktır. Bu çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda şimdiden bir yargıda bulunamam. NATO müttefiklerimizin S-400'lerin Türkiye topraklarındaki varlığına ilişkin güvenlik endişelerini tatmin edebilecek çeşitli mekanizmalar ya da seçenekler olabilir. Bu kaygıları gidermek için pek çok olasılık olduğunu düşünüyorum." dedi.