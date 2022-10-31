Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışıyla ilgili çarpıcı tespit: Ajans kokan işler!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programına konuk oldu.

Keşir'in açıklamaları şöyle:

BAŞÖRTÜSÜNE YASAL GÜVENCE

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı programında ifade etti. Hem başörtülü kadının hem de başörtülü olmayan kadının eğitim ve çalışma hakkını güvence altına alan bir düzenleme. Aslında bir adım giderek şunu söylemem lazım. Önümde bir kronoloji var. Bu ülkede başörtüsü yasaklarını kaldırmak için 67'den beri kaldırmaya çalışanlar var buna tekrar tekrar yasakları getirenler var. Yani rahmetli Özal, üç kere hamle yaptı. Üç kere Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Biz daha sonra düzenlemeyi getirdik. Kılıçdaroğlu'nun da imzası bulunan bir grup Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etti. Şimdi geçmişte bu yasakların mimarı olanlar ve bu yasaklar son on on beş yıldır Türkiye'de çözülmüşken, bugün kamu kurumunda üniversite eğitiminde, askeriyede, emniyet teşkilatında artık böyle bir sorun yokken durup dururken akşam yattılar sabah kalktılar herhalde. Biz bunu kanunla düzenleyeceğiz dediler.

(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesi) Bu çok istismar kokan bir şey açıkçası bunu söylemem lazım. Çünkü, bu sorunun kaynağı kendileri. Velev ki nedamet duydular, pişmanlık duydular, 'biz geçmişte çok büyük bir hata yaptık' dediler. Ama gelen metne bakıyorsunuz. Açıklamayı yaptı bir video ile ertesi gün bir metin geldi. Gelen metin o kadar 'ben kanun yapma tekniğini bilen bir milletvekiliyim' ileride, neresinden 'bir defa başörtüsü kelimesi geçmiyor hiç' yarın bir gün manipüle etmeye çok müsait bir metin. Kanun dediğiniz parlamentoda yeni bir kanun getirirsiniz. Ve o kanunu bertaraf edersiniz. Onun için sayın Cumhurbaşkanımızın, madem bu konu gündeme geldi. Daha güvenli, sağlam bir şekilde Anayasa değişikliği yapalım önerimiz o şekilde geldi bizim.

CHP ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK VERECEK Mİ?

Göreceğiz, nedamet duydu, pişmanlık duydu. Eğer bir mesaj vermek istiyorsa, göreceğiz. Helalleşme ile başladı bu hikaye ama ben birinci elden tanıyor olarak söylüyorum siyasi tarihi... Çok böyle ajans kokan işler olduğunu düşünüyorum.

TOGG'U ANLAMASINI BEKLEMİYORUM!

Hazırlığı, alt yapısı olmayan. Helalleşme de öyle, başörtüsü de öyle. Togg'la ilgili önceki gün yaptığı açıklama, 'bu ülkede fabrika kurmadı AK Parti, dedi' sayın Varank cevap verdi biliyorsunuz. Halk ekmek fabrikasını işletemeyen ve tek deneyimi halk ekmek fabrikasını işletememek olan bir iradenin, siyasi partinin Togg'u anlamasını beklemiyorum ben zaten.

TOGG İLE ÇITA ÇOK YUKARIYA ÇIKTI

Türkiye bugünkü siyasi irade sayesinde, hem yerli savunma sanayinde hem de yerli otomobil üretiminde çok uzun zamandır hayali olan bir üretimi gerçekleştirdi ve çıtayı çok yukarılara çıkardı.

ANAYASA'DA KADIN ERKEK EŞİTLİK İLKESİ

Anayasa'da kadın erkek eşitlik ilkesini getiren AK Parti'dir. Biz 20 yıldır örselenmiş tüm kimlikleri kucaklayan bir parti olduk.