Kılıçdaroğlu'nun 'çılgın projesi'ne İYİ Parti'den veto!

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki gerilim her geçen gün daha fazla artıyor.

İki parti arasında şimdi de "muhtar yardımcısı vaadi" nedeniyle yeni bir krizin fitili ateşlendi. Kemal Kılıçdaroğlu çok sayıda üniversiteli işsiz olduğunu iddia ederek her muhtara bir yardımcı atanacağı vaadini verirken, bu vaade İYİ Parti'den cevap geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun "çılgın projesini" hedef aldı.