CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini, Man Adası belgeleri dediği kağıtlarla hedef almıştı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Man Adası iddiaları nedeniyle dava açmış, tazminat kazanmıştı.

Bugün Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıtay'ın Kılıçdaroğlu'na verilen tazminat davalarından 3'ünün bozulduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu da bu mesajı paylaşarak takipçilerine duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın bu iddiaları yalanladı. Aydın, 4 davanın kesinleştiğini, bunların da Başkan Erdoğan'ın lehine olduğunu ifade etti. Aydın, "Bugün itibarıyla kesinleşen başka bir dosya bulunmamaktadır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI CELAL ÇELİK'TEN 'MAN ADASI' DAVASI AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, bugün yaptığı paylaşımda, Man Adası davası sürecine dair çarpıtma ifadeler kullandı.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz! Sözümüz söz!"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI HÜSEYİN AYDIN'DAN CEVAP GELDİ: BUGÜNE KADAR 4 DAVA KESİNLEŞTİ BUNLARI DA ERDOĞAN KAZANDI

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının çarpıtması sonrası bir açıklama yaparak yanıt verdi. Açıklamada 4 davanın kesinleştiğini, Başkan Erdoğan'ın da bunlardan 165 bin TL kazandığını bildirdi. Aydın, başka bir dosyanın kesinleşmediğini de duyurdu.

Açıklama şöyle:



