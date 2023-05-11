Kılıçdaroğlu'nun ortağından skandal vaat: Öcalan aramızda olana kadar...

14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler meydanlarda terörist başı Öcalan lehine konuşmalar yapmaya devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesine terör örgütü paçavraları eşliğinde miting gerçekleştiren HDP'liler PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı.

HDP'Lİ NURAN EMİR'DEN SKANDAL SÖZLER: ÖCALAN ARAMIZDA OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ

Mitingde konuşan HDP'li Nuran Emir, skandal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İmralı kapıları açılan kadar Öcalan özgür ve aramızda olana kadar, binlerce tutsağımız evlerine dönene kadar sizin yanınızda ve mücadelenin takipçisi olacağız."

HDP'li Mithat Sancar ise terör paçavralarıyla AK Parti aleyhine slogan atan kalabalığa, "AK Parti ve Erdoğan 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla gidecek sizlerin iradesiyle gidecek." diye cevap verdi.