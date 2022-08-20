Kılıçdaroğlu'nun S-400 hazımsızlığı! Bu sefer de İngiliz medyasına yakındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ağı kurmak için satın aldığı S-400'leri bir kez daha hedef aldı, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız?" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN S-400 AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasına anlam veremediğini ifade etti.

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"KİME KARŞI KULLANACAKSINIZ?"

Kılıçdaroğlu, "Siz devlet olarak bir ittifak içinde yer alıyorsanız o ittifakın öngördüğü kuralları, ben de kendi ülkemde uygulayacağım diye imza atmışsanız, yani söz vermişseniz, devletin namusu olarak söz vermişseniz o ittifakın dışında farklı arayışlara girmek doğru değildir. Etik olarak değildir. Siz NATO ittifakı içindesiniz gayet güzel, savunma sanayimizi de bunun üzerine inşa etmişsiniz gayet güzel, neyse toplantılar NATO toplantıları yapılır vs o toplantılara katılırsınız, toplantıda oy kararları oy birliği ile alınır vs siz ittifakın dışında farklı bir savunma sanayine girerseniz o zaman sorun çıkar, çıkıyor." dedi.

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya'ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz." ifadelerini kullandı.