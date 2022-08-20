Kılıçdaroğlu'nun S-400 hazımsızlığı! Bu sefer de İngiliz medyasına yakındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ağı kurmak için satın aldığı S-400'leri bir kez daha hedef aldı, "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız?" dedi.
Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasına anlam veremediğini ifade etti.
Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya'ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz." ifadelerini kullandı.