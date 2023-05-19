Kılıçdaroğlu'nun son videosuna tepkiler çığ gibi: Al sana gerçek

Terör örgürlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği ve övdüğü açıklamaların yer aldığı videolar sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütleriyle ilişkisini perdelemek için sosyal medyada paylaştığı iftira dolu son videosuna sosyal medyadan "Al sana gerçek" etiketiyle tepki yağdı.

AL SANA GERÇEK

Sosyal medyada ise Kılıçdaroğlu'na, "Al sana gerçek bay bay Kemal" etketiyle tepki yağdı. Videolarda Kılıçdaroğlu'nun PKK/YPG'ye destek verdiği, FETÖ'ye kalkan olduğu, Şebbihalar'a övgü dizdiği açıklamalarda bir kesin yer aldı.