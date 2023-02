Kırgız Büyükelçi: Başkan Erdoğan'ın en önemli özelliği her meseleyi anında ve yerinde çözmesidir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev'i külliyedeki makamında kabul etti. Topçu kabuldeki konuşmasında Türkiye'nin her zaman, maddi ve manevi olarak, hemen her alanda Kardeş Kırgızistan devletinin ve kardeş Kırgız halkının yanında yer aldı ve almaya devam ettiğini dile getirdi.

Topçu, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilere dikkat çekerek, "Türkiye, devleti ve milleti ile 1991 yılından beri her fırsatta ve her zaman, maddi ve manevi olarak, hemen her alanda Kardeş Kırgızistan devletinin ve kardeş Kırgız halkının yanında yer aldı ve almaya devam etmektedir. Malumunuz olduğu üzere, kardeş ülke Kırgızistan'ı ilk tanıyan ve büyükelçilik açan ülke Türkiye olmuştur" dedi.

"TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİ KARDEŞLİK VE KAZAN KAZAN TEMELİNDE DEVAM EDECEKTİR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Kırgızistan ilişkileri için söylediği, "Aynı annenin çocukları, aynı ailenin fertleri olarak bütün ortaklıklarımızı büyütmek, onların üzerine de barış ve işbirliği içerisinde geleceği kurmak durumundayız" sözlerini hatırlatan Topçu, "Türkiye-Kırgızistan ilişkileri stratejik ortaklık seviyesinde olup kardeşlik ve kazan kazan temelinde her alanda daha da yükselerek dünya durdukça devam edecektir" diye konuştu.

"KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNİN ARTARAK DEVAM ETMESİ İÇİN KÜLTÜREL VE GİDİŞ GELİŞLERİN ARTMASINI SAĞLAYACAĞIZ"



Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ise Türkiye'ye atanmasının hem sürpriz olduğunu hem de atandığı çok duygulandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağabeyimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bende Kırgızistan Başkonsolosu idim. Bu vesile ile en az 2 haftada bir görüşürdük. Kendisinin en önemli özelliği her meseleyi anında ve yerinde çözmesidir. Kırgızistan'ın Oş şehri ile İstanbul ilk defa onun zamanında kardeş şehir oldu. Onu takiben Türkiye ile Kırgızistan arasında 40 ila 45 kardeş şehir var. Kardeşlik ilişkilerinin artarak devam etmesi için kültürel ve gidiş gelişlerin artmasını sağlayacağız. Kırgızistan Tacikistan anlaşmazlığında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerine de ayrıca minnettarız" ifadelerini kullandı.

Görüşme, Yalçın Topçu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Büyükelçiye hediye takdimi ile sona erdi.