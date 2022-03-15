Kırgızistan'dan Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgü

AA 15 Mart 2022 Salı 17:24 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:25

Kazakbayev, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kazakbayev, Rusya-Ukrayna savaşının "siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir şekilde çözülmesinden" yana olduklarını söyledi.

Ortak hedefin barışa ulaşmak olduğunun altını çizen Kazakbayev, "Eğer barışı sağlamaya yönelik bazı mekanizmalar artık çalışmıyorsa, birlikte etkili bir diyalog için yeni formatları bulmalıyız." dedi.

Kazakbayev, Türk, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının geçen perşembe Antalya'da yaptıkları üçlü toplantıda, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını ve üçlü görüşmeler düzenlemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kırgızistan'ın da gerekirse uygun platformu sağlamaya hazır olduğunu aktaran Kazakbayev, "Moskova'ya yaptığım son ziyarette (5 Mart) bunu zaten belirtmiştim." diye konuştu.

Kazakbayev, "Dünya, küresel bir felaketin eşiğinde, kırılgan bir uçta bulunuyor ve Rusya ile Ukrayna arasındaki bu diyalog, ilerideki barış sürecinin başlatılmasında çok özel bir önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki bütün devletleri bu amaca erişmek için yardıma çağıran Kazakbayev, "Karşılıklı yaptırımların getirilmesi ve dünyadaki gerginliğin daha da artması, ciddi ekonomik ve insani felaketlere neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

İki kardeş halkın, Rus ve Ukraynalıların çatışmaya dahil olmasının üzücü olduğunu belirten Kazakbayev, "Halklarımızın ortak bir tarihi vardır, beraber zor dönemlerden geçmiştik. Bu nedenle çatışmada bir tarafı tutma seçeneğimiz hiçbir zaman yoktu ve olamazdı." açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının Kırgızistan'ı nasıl etkileyeceği sorusuna Kazakbayev, şu yanıtı verdi:

"Uygulanan yaptırımların olumsuz sonuçları, ülkemizin nüfusunun yaşam kalitesini kötüleştirmenin yanında, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Kırgızistan da yakın zamanda ülke sınırında trajik olaylar yaşadı ve masum vatandaşlarını kaybetti. Bu nedenle devletlerin toprak bütünlüğünü ve BM Antlaşması'na uyulmasını savunduğumuza hiç şüphe yoktur."

- "TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI"



Devlet başkanlarının 12 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 8. Zirvesi'nde örgütün adını değiştirme kararı aldığını aktaran Kazakbayev, "Şüphesiz ki bu karar, yeni düzeye ulaşmış ortak tarih, dil ve kültüre dayalı, yakın ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin sonucudur." dedi.

Kazakbayev, konseyin tam teşekküllü bir teşkilata dönüşmesinin, Türk devletlerinin bölgesel ve uluslararası arenadaki iş birliğini daha da pekiştireceğine inandığını söyledi.

Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kazakbayev, "Bugün tüm ekonomik güçlerin Kovid-19 ve Batı ülkelerinin yaptırımlarının etkilerinin üstesinden gelmeye odaklandığı anda, bu vizyon güçlerimizi birleştirmeli." diye konuştu.

Kazakbayev, "Bugün dünyadaki derin dönüşümler ilişkilerimizi yeniden inşa etmek, onları daha da insancıl kılmak, onur ve şeref gibi asli Türk değerlerini ön plana çıkarmak için bize tarihi bir fırsat sunuyor. Türk coğrafyasındaki bu yeni ilişkiler, yeni çağın devletlerarası ilişkileri için bir örnek haline gelmelidir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de Türk Devletleri Teşkilatı'nda görmeyi arzu ettiğini dile getirmesi konusunda Kırgızistan'ın görüşü sorulan Kazakbayev, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu tür konular, uluslararası hukukun temel ilkeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları dikkate alınarak, teşkilatımızın kavramsal belgelerine uygun olarak değerlendirilmektedir. TDT'nin üye ülkeleri olarak Kıbrıs sorununa adil, kalıcı, sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulma taraftarıyız."

- TÜRKİYE- KIRGIZİSTAN TİCARET HACMİ



Kazakbayev, Türkiye ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarının ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirterek, "Türkiye Ulusal İstatistik Kurumunun verilerine göre Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2021 yılında 2020 yılı ile karşılaştırıldığında 328,1 milyon ABD doları artarak 835,9 milyon ABD doları olmuştur." açıklamasında bulundu.

Söz konusu hedefe ulaşmak için oldukça hızlı ilerleme kaydedildiğini aktaran Kazakbayev, Kırgızistan ve Türkiye'nin, ticaret, tarım, hafif sanayi ve işleme endüstrisi, madencilik, enerji ve turizm de dahil olmak üzere birçok alanda etkileşim halinde olduğunu söyledi.

Kazakbayev, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki askeri eğitim ve askeri teknik alanlarında iş birliğinin uzun yıllardır gelişmekte olduğunun altını çizdi.