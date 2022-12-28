Kızılelma, Akıncı, ANKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk oğlu Türk yapar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Atalarımız "Marifet iltifata tabidir, iltifatsız emek zayidir" diyor. Bugün ödülünü takdim edeceğimiz bilim insanlarımızın her birini ayrı değerde görüyoruz. Ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tamamının gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz. Ödül sistemini bir teşvik kaynağı olarak görüyoruz. Ödüllerin bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli misafirler, ülkemiz milli teknoloji rehberliğinde geliştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisine girmesini hedefliyoruz.

Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK, bilim dünyamızın değerli bir aktörü olarak başarılı çalışmalara imza atıyor. 1 buçuk milyar liradan fazla destek verdik, 10 binden fazla araştırmacı görev aldı. Stajyer araştırmacı burs programıyla üniversite öğrencilerinin araştırma çalışmalarını teşvik ediyoruz.

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yürütülen çalışmalara destek verdik. Nitelikli insan gücüyle sürekli gelişen alt yapısıyla, teknoloji dünyasının öncü araştırma kurumlarını içerisinde bulunduran Gebze yerleşkesinde TÜBİTAK Fen Lisesini kurduk.

"TEKNOFEST KUŞAĞINA GÜVENİYORUZ"

Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurtdışına çıkmasına karşı olmadığımızı belirtmek isterim. Bugün Çin'in başarısının en büyük sebeplerden biri olarak, yurtdışına okumaya giden gençlerin, ülkelerine dönüp verdikleri katkı gösterilmektedir. Biz de TÜBİTAK aracılığıyla önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'yi dünyanın her yerindeki bilim insanları için cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Beyin göçünü tersine çeviriyoruz.

Türkiye'de araştırma harcamalarının milli gelirimize oranının yüzde 1,13'e çıkmasının, araştırmacı sayısının 220 bine yükselmesinin katkısı var. Teknoloji geliştiren insanlarımıza verdiğimiz değer ortadadır. Bugün nerede durduğumuzu ve yarın nereye gideceğimizi doğru tespit etmek için nereden geldiğimizi bilmek lazım.

Bilim insanlarımız icatlarıyla tarihin yönünü değiştirdiler. İbn-i Sina'dan Hayyam'a etkileri hala devam eden bilim insanlarımız var. Yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır. TEKNOFEST kuşağına güveniyoruz.

"TÜRK OĞLU TÜRK YAPAR"

Evlatlarımız dikey roket, kutup araştırmaları, insansız hava araçları, biyoteknoloji alanlarında çalışıyor. Dünya bizim insansız hava araçlarımızı manşetlerine taşıyor. Önce Akıncı'ya sonra Kızılelma'ya geldik. Orada 3 bin gencimiz çalışıyor. Bu millet Türk oğlu Türk yapar mı? Yapar. ANKA ile Aksungur ile yol alıyoruz.

Bu alandaki birime sadece savunma alanında bakmıyor meseleyi daha geniş bir perspektifte değerlendiriyoruz. Togg banttan indiğinde hep birlikte gururlandık değil mi? Bunlar daha başlangıç. Bunlar Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafları.