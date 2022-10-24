KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti

Hastaneden ayrılırken açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Binali Yıldırım'ı ziyaret edip kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kendisine acil şifalar diliyorum. Biliyorsunuz milletvekili Şamil Bey ve koruma görevlisi ile Sayın Başbakanımız aynı arabadaydı. Geçirdiği talihsiz kazadan sonra, Azerbaycan'da hastanede tedavi görmüş, sonrasında ambulans uçak ile buraya gelmiş ve ameliyat geçirmişti. Şamil Bey ve koruma arkadaşı da ziyaret ettim, durumlarının iyi olduğunu gördüm. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Allah'ın takdiri, böyle bir kaza olacaktı, oldu. Şimdi bu hastanede en iyi doktorlarla birlikteler, bunu gördüm. Burada tedavi edilen madencileri ve yakınlarını da ziyaret etme fırsatım oldu. KKTC ve halkı olarak maden kazasından dolayı yaşanan üzüntüyü paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden madenciler için milletimize başsağlığı diliyorum. Yaşam mücadelesi verenlerin durumunun iyiye gittiği bilgisini başhekimden öğrendim, bu da beni çok memnun etti. Ailelerine sabırlar diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.