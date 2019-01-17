Kocaoğlu resti çekti, bağımsız aday olabilir

CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına tüm tarafların kabul edebileceği bir ismi belirlemek için yeniden parti örgütü ve bölge milletvekillerinin görüşünü alacak. Şimdiye kadar 6 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP, 16’sı büyükşehir, 28’i il olmak üzere 698 belediye başkan adayı açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Ekrem İmamoğlu’nu 18 Aralık 2018’deki Parti Meclisi toplantısında açıklayan parti, aradan geçen bir aya rağmen hala İzmir adayını belirleyemedi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir adayını dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM’sine sunması bekleniyordu ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaptığı görüşme sonrası yeniden belirsizlik hakim oldu.

SONA BIRAKTILAR

Parti, Kocaoğlu’nun yeniden adaylığının da gündeme gelmesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını sona bıraktı. Kocaoğlu, 1 Ekim 2018’de “31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını” açıklayan Kocaoğlu’nun dünkü çıkışını “kendisinin sıcak baktığı bir adayın gösterilmesi” için yaptığı öne sürüldü. Bu kapsamda Kocaoğlu’nun İzmir için yeniden aday gösterilmesi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Kocaoğlu’nun, kendisinin ya da istediği biri adayın gösterilmemesi durumunda “bağımsız aday” olabileceği konuşuluyor. Tunç Soyer’in adaylığına İP’in de mesafeli yaklaştığı belirtildi.