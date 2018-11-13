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Kocaoğlu’ndan ‘tablo’ itirafı

İzmir’deki tablo skandalını Sayıştay raporu ortaya çıkarmıştı. Dünyaca ünlü ressamların kayıp 33 tablosu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan garip bir açıklama geldi: Evlere götürülmüş olabilir.

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında, Star Gazetesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Fatih Taştan’ın gündeme getirdiği ‘kayıp tablolara’ ilişkin açıklama yaptı. Konuya dair savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydeden CHP’li İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu “8-10 tanesi Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi´nde çıktı. Hangi dönemdeyse verilmiş belli yerlere. Evine götüren var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Ama büyük çoğunluğu bulundu. 3-4 tane de bizim odamızda var. Duyar duymaz gerekli her şeyi yapık” dedi. Kocaoğlu’nun bu açıklamalarına daha sonra tepki gösteren Taştan ise “Verilen rakamlarda çok ilginç 8 mi 10 mu? Tezgâhtaki domates mi ki bu adedi belli değil. Sonraki nesillere aktarılması gereken en önemli sanat mirasımız birilerinin evinde olabilir mi?” dedi. 

KÖRFEZİ TEMİZLEYİP GİT 

Toplantıda kanalizasyon atıklarının özellikle Bostanlı tarafından İzmir Körfezi’ne bırakıldığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz ise  “İZSU atıklarını kanalları açarak niye veriyorsunuz? Körfez neden temizlemezsiniz? Giderayak biraz el atın, bu durumu başarmaya çalışın” dedi. Daha sonra AK Partili Çağlar Haspolat “İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olacak kişide aradığınız özellikler var mı” diye sordu. Kocaoğlu, “Her partiden bu görevi layıkıyla yapacak çok arkadaşımız var. Önemli olan bunların değerlendirilip aday yapılmalıdır” diye konuştu. 

Kayıp tabloları geçen 9 Kasım’daStar Gazetesi gündeme getirerek resimlerin akıbetini sormuştu.

CHP’de ‘sinkaf’ krizi

İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliklerine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu arasında yaşandığı ileri sürülen sinkaflı atışma damga vurdu. Tokalaşmak istediği Gruşçu elini uzatmayınca iddiaya göre Kocaoğlu, kendisine ‘y..şak’ dedi. Tören sonrası CHP’li İlçe Başkanı Gruşçu, Başkan Kocaoğlu’na ‘’Terbiyesiz de ‘y..şak’ da sensin’’ diye karşılık verdi. İkili arasında ağız münakaşasının uzamaması için partililerin araya girip Çağrı Gruşçu’yu alandan uzaklaştırdı. Bu tartışmanın ardından Kocaoğlu, parti disipline sevk edildi.

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