Kocaoğlu’ndan ‘tablo’ itirafı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında, Star Gazetesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Fatih Taştan’ın gündeme getirdiği ‘kayıp tablolara’ ilişkin açıklama yaptı. Konuya dair savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydeden CHP’li İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu “8-10 tanesi Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi´nde çıktı. Hangi dönemdeyse verilmiş belli yerlere. Evine götüren var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Ama büyük çoğunluğu bulundu. 3-4 tane de bizim odamızda var. Duyar duymaz gerekli her şeyi yapık” dedi. Kocaoğlu’nun bu açıklamalarına daha sonra tepki gösteren Taştan ise “Verilen rakamlarda çok ilginç 8 mi 10 mu? Tezgâhtaki domates mi ki bu adedi belli değil. Sonraki nesillere aktarılması gereken en önemli sanat mirasımız birilerinin evinde olabilir mi?” dedi.

KÖRFEZİ TEMİZLEYİP GİT

Toplantıda kanalizasyon atıklarının özellikle Bostanlı tarafından İzmir Körfezi’ne bırakıldığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz ise “İZSU atıklarını kanalları açarak niye veriyorsunuz? Körfez neden temizlemezsiniz? Giderayak biraz el atın, bu durumu başarmaya çalışın” dedi. Daha sonra AK Partili Çağlar Haspolat “İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olacak kişide aradığınız özellikler var mı” diye sordu. Kocaoğlu, “Her partiden bu görevi layıkıyla yapacak çok arkadaşımız var. Önemli olan bunların değerlendirilip aday yapılmalıdır” diye konuştu.