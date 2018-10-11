Kombinde ağırlık üç büyükşehirde

AK Parti ile MHP arasında yürütülen yerelde ittifak görüşmelerinde MHP’nin ortaya koyduğu “kombin” modelinde Adana, Mersin, Manisa Büyükşehir Belediyeleri kritik öneme sahip. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde de bu üç büyük şehrin durumu öne çıkacak.AK Parti ile MHP arasında oluşturulan heyetler, yerel seçimlerde nasıl bir ittifak modelinin işletilebileceğine ilişkin genel bir çerçeve hazırlıyor.

ÜÇ FARKLI YÖNTEM

Kulislerde, ittifak formülüyle ilgili olarak, ittifakın “bir partinin adayının desteklenmesi”, “başkan bir partiden, başkan yardımcısı diğer partiden olması” ya da “bir partinin adayının listesinde diğer partiden isimlere yer vermesi” şeklinde olabileceği ifade ediliyor. İki parti kurmaylarının hazırlayacağı çerçevede bu formüllerden hangilerinin işletilebileceğiyle ilgili bir ön çalışma olacak. Liderlerin görüşmesinde ise bu formülün nasıl işletileceği vücut bulacak. MHP kulislerinde, formülün, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ortaya attığı “kombin” üzerinden hazırlanabileceği dile getiriliyor. Bu da, güçlü olan partinin adayının desteklenmesi yönünde. MHP’nin kombininin, Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmede netleşmesi bekleniyor.

ANKARA-İZMİR ZİRVEDE

MHP yönetiminin, MHP’nin elinde bulunan Adana, Mersin ve Manisa Büyükşehir belediye başkanlıklarının tekrar kendilerine bırakılması konusuna önem verdikleri belirtiliyor. İstanbul’dan aday göstermeyeceğini ilan eden Bahçeli’nin, Ankara ve İzmir gibi diğer büyükşehirler konusundaki görüşlerini Başkan Erdoğan’a iletmesi bekleniyor. İkil liderin önündeki önemli seçeneklerden bir diğerini de İstanbul ve Ankara’nın ilçeleri oluşturacak. MHP’nin, üç büyükşehir ile ilgili bir prensip kararına varılması durumunda, elinde bulundurduğu diğer 4 il belediyesi için AK Parti’nin eğilimine göre hareket edebileceği belirtiliyor. MHP’lilerin yaklaşımı, Güneydoğu bölgesinde özellikle şu anda kayyumla yönetilen belediyelerde AK Parti adaylarının desteklenmesi.