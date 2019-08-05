Kongre takvimi Eylül’de başlıyor 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son İl Başkanları toplantısında kongre sürecini başlattığını duyurmuş ve konuşmasında kongrelerin delege yazımıyla başlayacağını belirtmişti. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının, kongre sürecine ilişkin yaptığı çalışmaya çevrildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığının planlamasının, Eylül sonu, Ekim başı gibi delege yazımıyla sürecin başlatılması yönünde olduğu bildirildi. Delege yazımının tamamlanmasıyla birlikte de beldelerden başlamak üzere kongreler için start verilmiş olacak.

İL KONGRELERİ MAYISTA

AK Parti kurmayları, Kasım-Aralık arasında delege yazımının devam edeceği, belde kongrelerinin de Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilebileceği üzerinde duruyor. Planlanan takvime göre Mart- Mayıs aylarında da ilçe kongreleri yapılmış olacak. İlçelerin tamamlanmasının ardından da il kongrelerine başlanacak. Mayıs ayı gibi başlayabileceği belirtilen il kongrelerinin planlanmasında ise Başkan Erdoğan’ın programı da dikkate alınarak bir takvimlendirme yapılacak. Bugüne kadar bir çok il kongresine katılan Başkan Erdoğan’ın, özellikle büyükşehirlerin il kongrelerine katılmak isteyeceği, bu nedenle de büyükşehirlerin kongrelerinin Erdoğan’ın programına göre planlanacağı belirtiliyor. Bu durumda başta küçük iller, sona büyükşehirler bırakılmak suretiyle il kongrelerinin de yaz aylarında gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

BİR YILDA TAMAMLANACAK

AK Parti kurmaylarının hesaplaması, önümüzdeki sonbahara kadar toplamda bir yıllık süre içinde tüm ilçe ve il kongrelerini tamamlayarak, büyük kongreyi yapabilecek şekilde hazır hale gelmek. Büyük kongrenin tarihi ise Başkan Erdoğan’ın kararına göre şekillenecek. İl kongreleri tamamlanır tamamlanmaz büyük kongre için tarih belirlenebileceği gibi, bir sonraki yılın bahar aylarına da bırakılabilecek.