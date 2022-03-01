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Politika

Kosova Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Osmani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi resmi törenle karşıladı.

1 Mart 2022 Salı 17:05 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 17:34
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmani-Sadriu'yu resmi törenle karşıladı.

TÜRKİYE- KOSAVA İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Kosova ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Osmani-Sadriu tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen bu ilk resmi ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Kosova
  • Vjosa Osmani

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