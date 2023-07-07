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Politika

Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerle ilgili karar TBMM'den geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen maddeyle; Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlülerin erken denetimli serbestliğe ayrılmasına imkan tanınıyor.

7 Temmuz 2023 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerle ilgili karar TBMM'den geçti
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen maddeyle; Kovid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla izinde bulunan hükümlülerin 5 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılmasına imkan tanınıyor. Kalan hapis cezalarını denetimli serbestlik tedbiri altında infaz etmeleri sağlanacak.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir." ifadelerini kullandı.

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