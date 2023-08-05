Kritik Kabine toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...

Kabine, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin gündemindeki en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak.



"TAHIL KORİDORU" KRİZİ...



Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek.

Ekonomi de toplantının önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyelerine aktaracak.

Dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak.

Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.