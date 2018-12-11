‘Kudüs Anneleri’nin özgürlük mücadelesi

Kudüs’ün özgürlüğü için mücadele eden kadınlar, Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’nde dünyanın ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen kadınların katılımıyla yaptıkları basın açıklamasıyla ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepki gösteriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Yağmur çamur, yaz kış demeden her hafta cami avlusunda buluşup eylem yapan, ellerini semaya açıp dua eden Filistin sevdalıları, Kudüs özgürlüğe kavuşuncaya kadar protestolarını sürdürmeyi hedefliyor. Eylemlerini mazeretsiz her hafta sürdürdüklerini dile getiren Platform üyelerinden Jale Karabulut protestolarının 52’ncisini ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da Külliye’de yapmak için girişimlerde bulunuyor.