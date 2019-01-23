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Külliye çalışanlarından kan bağışı kampanyası

Cumhurbaşkanlığı çalışanları, Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek verdi.

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Başkanlık Külliyesi’nde Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine katılan çalışanlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kızılay Batı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Huriye Aksoy,  her üç ayda bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelerek kan ve kök hücre bağışlarını aldıklarını söyledi. Kan bağışına ihtiyacı olan ve ilik nakli bekleyen birçok hasta bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, “Bu hastalara umut olsun diye burada da çok yoğun ilgiyle bağışlarımızı kabul ediyoruz” dedi. Aksoy, yoğun istek üzerine Külliye’deki kampanyayı bir gün daha uzattıklarını ve bağışlara bugün de devam edeceklerini bildirdi. 

BAĞIŞLAR YENİDEN ARTTI

Aksoy, kış döneminde kan bağışı oranlarındaki düşüşe ilişkin, “Kış döneminin şartlarının, hava koşullarının ağır geçmesi nedeniyle bazı ekip yerlerimize gidemedik, o yüzden kan bağış sayılarımız çok düştü. Bu sebeple de vatandaşlarımıza duyuru yapıldı genel başkanımız tarafından ve onların da ilgisi arttı. Ankara ve Türkiye genelindeki kan bağış noktalarımızda daha faal bir şekilde çalışamaya başladık bu sayede” diye konuştu.   

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