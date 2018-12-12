Külliye’de kritik ittifak zirvesi

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde de uygulanması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir saatlik bir zirve gerçekleştirdi. Başbaşa gerçekleşen görüşmede, ittifakın detayları üzerinde son görüşmeler yapılıp, tüm büyükşehirler değerlendirildi.Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin görüşmeleri öncesinde iki parti kurmayları, ittifakın detaylarına yönelik oldukça yoğun bir mesai harcadı. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadir Durmaz’ın yürüttüğü görüşmelerde, büyükşehirlerde uygulanması düşünülen ittifakta nasıl bir yol izleneceği, hangi il ve ilçelerin nasıl ittifaka dahil edileceği ile ilgili detay çalışma yürüttüler. Her iki kurmayın, yaptığı çalışmaları, genel başkanlarına sunmasının ardından da, sıra iki liderin görüşerek ittifaka son şeklini verebilecekleri görüşmeye geldi.

BİR SAATLİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün saat 16’da başlayan görüşme bir saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, her iki parti kanadında da, ittifakın detaylarıyla ilgili değerlendirmeler öne çıktı. Kulislerde Mersin, Adana ve Manisa’da AK Parti’nin aday göstermeyip, MHP’nin adaylarını desteklemesi, ilçelerde de herkesin kendi ilçesinde yine devam etmesi ilkesinin benimsendiği dile getirildi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday göstermeyeceğini baştan ilan eden MHP’nin, kendisinin aday göstermesi üzerinde mutabık kalınan Mersin, Adana ve Manisa dışındaki diğer büyükşehirleri kapsayacak şekilde adaylarını geri çekme yoluna gidebileceği kaydedildi.