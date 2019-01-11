'Kültür sanat bir beka meselesi'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, sözlerine Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı Özel Ödüleri’ni adlarına kurulmuş kurumlara takdim edeceği Türk musikisinin abide ismi Emin Ongan ile fotoğraf sanatının abide ismi Ara Güler’i saygıyla yad ederek başladı.

EN SEÇKİN ESERLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nün, kültür sanatının kadim birikimini gelecek kuşaklara aktaracak kurumlar olarak gördüğü Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi’ne verilmesini isabetli bulduğunu belirten Erdoğan, “Üsküdar Musiki Cemiyeti eskiden beri sanatımızın en ince, en naif, en seçkin eserlerinin üstadlar tarafından icra edildiği ve yeni nesillere aktarıldığı kurum olarak hafızamızda yer edinmiştir” dedi.

ONUR DUYUYORUZ

Başkan Erdoğan, Ara Güler’in hayattayken kendisinin ‘sanatçı’ olarak sıfatlandırılmasına itiraz ettiğini, sadece foto muhabiri olduğunu söylediğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Ama bizler onun fotoğraflarıyla ortaya koyduğu ürünlerin gerisindeki ruhu görüp anlayabilen kişiler olarak kendisini ‘sanatçı’ olarak sıfatlandırmaktan onur duyuyoruz. Ara Güler’in sanatı yaşatılacak ve inşallah gelecek nesillere aktaracaktır. Bundan dolayı da Doğuş Grubu’na teşekkür ediyorum, böyle bir mirasa sahip çıktıkları için. Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşmayacağına işaret eden Erdoğan, bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılmasının zor olduğunu vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir ülkenin gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa o ülkedeki üst yapının özgün bir ruh ve kimlik yansıtması beklenemez. Buna karşılık insanlarının manevi doyumunu ihmal etmiş sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumların da tarihte kalıcı izler bırakamadığını açık ve net görürüz Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmiş olmalarıdır. Milletin veya milletlerin medeniyetlerinin maddi ve manevi birikimini gelecek kuşaklara aktarma yolu kültür ve sanat değerleriyle mimari eserleridir.”

HAK ETTİĞİ SEVİYE

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz.”