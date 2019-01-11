'Kültür sanat bir beka meselesi'
‘2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’ töreninde konuşan Başkan Erdoğan, “Kültür sanat alanını en az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, sözlerine Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı Özel Ödüleri’ni adlarına kurulmuş kurumlara takdim edeceği Türk musikisinin abide ismi Emin Ongan ile fotoğraf sanatının abide ismi Ara Güler’i saygıyla yad ederek başladı.
EN SEÇKİN ESERLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nün, kültür sanatının kadim birikimini gelecek kuşaklara aktaracak kurumlar olarak gördüğü Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi’ne verilmesini isabetli bulduğunu belirten Erdoğan, “Üsküdar Musiki Cemiyeti eskiden beri sanatımızın en ince, en naif, en seçkin eserlerinin üstadlar tarafından icra edildiği ve yeni nesillere aktarıldığı kurum olarak hafızamızda yer edinmiştir” dedi.
ONUR DUYUYORUZ
Başkan Erdoğan, Ara Güler’in hayattayken kendisinin ‘sanatçı’ olarak sıfatlandırılmasına itiraz ettiğini, sadece foto muhabiri olduğunu söylediğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Ama bizler onun fotoğraflarıyla ortaya koyduğu ürünlerin gerisindeki ruhu görüp anlayabilen kişiler olarak kendisini ‘sanatçı’ olarak sıfatlandırmaktan onur duyuyoruz. Ara Güler’in sanatı yaşatılacak ve inşallah gelecek nesillere aktaracaktır. Bundan dolayı da Doğuş Grubu’na teşekkür ediyorum, böyle bir mirasa sahip çıktıkları için. Bir milletin eğer estetik zevki yoksa o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşmayacağına işaret eden Erdoğan, bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılmasının zor olduğunu vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir ülkenin gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa o ülkedeki üst yapının özgün bir ruh ve kimlik yansıtması beklenemez. Buna karşılık insanlarının manevi doyumunu ihmal etmiş sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumların da tarihte kalıcı izler bırakamadığını açık ve net görürüz Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmiş olmalarıdır. Milletin veya milletlerin medeniyetlerinin maddi ve manevi birikimini gelecek kuşaklara aktarma yolu kültür ve sanat değerleriyle mimari eserleridir.”
HAK ETTİĞİ SEVİYE
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz.”
MESAFE ALAMADIK
‘Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır’ diye konuşan Erdoğan, “Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe katedememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek” ifadesini kullandı.
BİR ESER DAHA OKUR MUSUNUZ?
Erdoğan ödül töreni öncesi sahne alan ünlü bestekâr Amir Ateş’in seslendirdiği şarkının ardından sahneden indiği sırada devreye girerek bir eser daha okumasını istemesi ise dikkat çekti. Ödül törenin de ünlü bestekâr Amir Ateş, ‘Bir kızıl goncaya benzer dudağın’ adlı şarkıyı seslendirdi. Ateş, “Şükranlarımı sunuyorum efendim. Sanatımıza hizmet etmenin özelliklerini taşıyan cemiyetimiz ve yönetim kurulu mensupları, çok değerli sanatçılarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımın kabulünü rica ediyorum” dedi. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve bir eser daha okumasını istedi. Ateş, bunun üzerine ilahi okudu. Ardından Başkan Erdoğan kürsüye gelerek ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, Emin Ongan Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’nin ödülünü cemiyet başkanı Amir Ateş’e verdi.
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