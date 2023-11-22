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Politika

Kura çekimiyle belirlenecek! TBMM'ye 250 personel alınıyor

Mecliste sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Kura çekimiyle belirlenecek! TBMM'ye 250 personel alınıyor
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Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 250 personel alımı yapılacak.

Sürekli işçi kadrolarına müracaat etmek isteyen adayların başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından bugünden itibaren alınmaya başlanacak, başvuru süreci 27 Kasım'da sona erecek.

Personel alımına ilişkin detaylara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılacak, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

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